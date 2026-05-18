Командующий силами UNMISS Цзюньхуэй У посетил монгольских миротворцев. Фото

CentralAsia (MNG) - Генсек ООН Антонио Гутерриш объявил о назначении генерал-майора Цзюньхуэй У из Народно-освободительной армии Китая новым командующим силами Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (UNMISS).

По информации, предоставленной MiddleAsianNews, генерал-майор Цзюньхуэй У, недавно назначенный командующим силами миротворческой операции ООН UNMISS, проинспектировал деятельность 15-го батальона Вооруженных сил Монголии, дислоцированного в Южном Судане.

По прибытии на базу ХУБИЛАЙ Монгольских вооруженных сил, где монгольские солдаты несут службу в составе мотострелкового батальона, его почтительно встретили руководство и личный состав монгольской военной группы. Командир военной группы, полковник Бат-Эрдэнэ Норов, рассказал ему об основных задачах мотострелкового батальона, его повседневной деятельности и планах на будущее.

Визит также совпал с днем ​​рождения командующего силами, китайского генерала, и руководство монгольских сил вручило ему памятный подарок.

Генерал-майор У сменил на этом посту генерал-лейтенанта Субраманиана, которому Генеральный секретарь выражает благодарность за эффективное руководство в качестве командующего силами Миссии ООН в Южном полушарии (UNMISS).

Генерал-майор У обладает 40-летним опытом руководства и оперативной работы в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. До недавнего времени он занимал должность военного атташе в посольстве Китая в Германии, консультируя по вопросам оборонной и дипломатической политики и управляя двусторонними военными отношениями. До этого он работал военным атташе в Канаде (2018–2021) и Сирии (2014–2018). С 2012 по 2014 год генерал-майор У был заместителем генерального директора Управления по миротворческим операциям Министерства национальной обороны Китая, где координировал участие НОАК в миротворческих операциях ООН.

слева: полковник Бат-Эрдэнэ Норов и генерал-майор Цзюньхуэй У

Генерал-майор У занимал многочисленные другие руководящие должности в НОАК, в том числе должность командира механизированной пехотной дивизии (2010–2012 гг.) и командира механизированной пехотной бригады (2009–2010 гг.). Ранее в своей карьере он также служил офицером по планированию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (2006–2008 гг.), а также заместителем старшего военного наблюдателя в МОНУК (2002–2003 гг.) и военным наблюдателем в МИНУРСО (1997–1998 гг.).

Генерал-майор У имеет степень магистра военных наук, полученную в Национальном университете обороны Китая, и степень бакалавра искусств в области командования, полученную в Шицзячжуанской академии военного командования, Китай. Помимо родного китайского языка, он свободно владеет английским.

