Монгольские геймеры получили в подарок от Джеймса BanKs Бэнкса золотые кольца с чистым бриллиантом

CentralAsia (MNG) - Ведущий Джеймс BanKs Бэнкс вручил участникам команды «The Mongolz» кольца из 9-каратного золота, инкрустированные бриллиантами, — пишет MiddleAsianNews.

В ходе проходящего в Казахстане турнира PGL Astana 2026 ведущий Джеймс BanKs Бэнкс пригласил команду «The MongolZ» на свою передачу. Затем он отметил их достижение — то, что они стали первой азиатской командой, возглавившей мировой рейтинг Valve, — и отдал должное их успеху.

К слову, начиная с 2020 года чаще всего BanKs был хостом на ивентах серии BLAST, а позже стал появляться и на других тир-1 турнирах. В 2025-м он был признан кастером года по версии портала HLTV.org. Он одел значок с тризубцем на финале турнира под названием Elisa Masters Espoo 2023, чтобы поддержать Украину.

«Украина – мой дом. Я имею семью в Украине. Я всегда буду поддерживать и показывать любовь нашей стране. Слава Украине. Слава нашим Героям», – написал Джеймс в комментариях к его фотографии со значком.

Джеймс Бэнкс в основном играл в Counter-Strike, Forza 2 и Virtua Fighter 5. У него есть младший брат. В августе 2016 года у него родился сын по имени Харви. Он является комментатором киберспорта, как Майк Ламонд. Бэнкс – основатель BanKs eSports и менеджер в группе геймеров TCM Gaming. В дальнейшем он стал ведущим и комментатором киберспортивных соревнований по всему миру по Counter-Strike, Street Fighter, Starcraft, League of Legends и др. С 2003 по 2007 год он играл в игры на соревнованиях, но с тех пор выступает в основном в качестве ведущего и комментатора на игровых мероприятиях.

