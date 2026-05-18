Сборная Афганистана примет участие в чемпионате Азии по тхэквондо в Монголии

CentralAsia (MNG) - Шесть спортсменов, занимающихся тхэквондо, в сопровождении двух тренеров будут представлять Афганистан на соревнованиях в Улан-Баторе, — сообщает MiddleAsianNews.

Сборная Афганистана по тхэквондо готовится к поездке в Монголию на чемпионат Азии по тхэквондо, где афганские спортсмены будут бороться за квалификационные места на Азиатские игры в шести весовых категориях.

Главный тренер национальной сборной Мохаммад Башир Тараки назвал эти соревнования чрезвычайно важными, отметив, что спортсмены отправляются на них с полной подготовкой и тщательным планированием. Перед отъездом Мавлави Ахмадулла Васик, политик из Исламского Эмирата Афганистана (Талибан), в настоящее время генеральный директор Главного управления физической культуры и спорта и генеральный директор Национального олимпийского комитета, выразил свои пожелания и поддержку. Турнир состоится 21 мая 2026 года.

Официальные лица также объявили, что капитан национальной сборной Мохсен Резаи пропустит турнир из-за болезни. Однако они подчеркнули, что оставшиеся спортсмены будут соревноваться с высоким моральным духом и сильной мотивацией для достижения положительных результатов.

Спортсмены также заявили, что полностью готовы защищать имя и честь страны от своих соперников.

Чемпионат начнётся 21 мая в Монголии и считается одним из ключевых отборочных этапов Азиатских игр.

