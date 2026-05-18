Оюу-Толгой впервые вошел в ТОП-10 крупнейших медных рудников мира

CentralAsia (MNG) - MiddleAsianNews сообщает, что международный веб-сайт Mining.соm, предоставляющий информацию исключительно о рынках горнодобывающей промышленности, минералов и металлов, представил список 10 крупнейших в мире медных рудников на 2026 год.

В списке, ранжированном по общему объему добычи меди в 2025 году, первое место занял чилийский рудник Эскондида, за ним следует индонезийский рудник Грасберг. Монгольский рудник Оюу-Толгой впервые вошел в ТОП-10, заняв десятое место.

Общий объем добычи меди на руднике Оюу-Толгой в 2025 году, когда активизируются подземные работы, оценивается в 345.1 тыс. тонн. Правительство Монолии, владеющее 34% акций через государственную компанию Erdenes Mongol LLC, в этом году потребовало более ранних выплат прибыли и большей доли выручки, возобновив переговоры об условиях реализации проекта стоимостью $18 млрд.

Следовательно, если ожидается, что открытые и подземные рудники Оюу-Толгой будут производить в среднем 500 000 тонн меди в год в период с 2028 по 2036 год, то к 2030 году он станет четвертым по величине медным рудником в мире. По данным Mining.com, совокупная добыча 10 крупнейших медных рудников в 2025 году составит 4.9 миллиона тонн, что составит более 20 процентов от мирового производства.

