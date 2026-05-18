Американская организация Vail International Hockey (VIH) отправится в Монголию

CentralAsia (MNG) - Vail International Hockey (VIH) — это некоммерческая организация 501(c)(3), базирующаяся в городе Вейл, штат Колорадо, США, основанная в 1985 году, которая предоставляет молодым хоккеистам возможности для участия в культурном и образовательном обмене и укрепления международной дружбы посредством спорта, — передает MiddleAsianNews.

Цель организации — расширить кругозор и культурную осведомленность молодых спортсменов, организуя для них поездки во многие страны мира, участие в товарищеских матчах, санкционированных Федерацией хоккея США, совместные тренировки и знакомство с историческими местами.

В июне этого года делегация молодых хоккеистов, тренеров и родителей будет представлять Vail International Hockey за рубежом, отправившись в Монголию, Китай и Южную Корею в рамках уникального международного обмена, посвященного спорту, культуре и налаживанию связей между людьми.

Организаторы описывают эту поездку как миссию «хоккейной дипломатии» — использование общего языка хоккея для формирования глобального понимания, взаимопонимания и прочных отношений между странами.

Делегация примет участие в товарищеских играх, совместных тренировках и культурном обмене с местными командами и семьями в каждой стране. Помимо соревнований, акцент делается на любознательности, уважении и изучении того, как развивается игра в разных частях света.

«В мире, который часто кажется разделённым, мы верим, что спорт по-прежнему объединяет людей», — сказал организатор поездки Эрик Ивз. «Хоккей даёт молодым людям возможность мгновенно общаться. Когда вы выходите на лёд, вы разделяете нечто универсальное — командную работу, дисциплину и радость от игры».

Поездка задумана не только как спортивное мероприятие, но и как образовательное. Участники познакомятся с культурными достопримечательностями, узнают об истории региона и будут напрямую общаться со сверстниками в каждом пункте назначения. Родители и тренеры, путешествующие с группой, помогут в проведении дискуссий, посвящённых глобальной осведомлённости, лидерству и ответственному туризму.

Делегация представляет собой растущее движение в детском спорте, рассматривающее международный обмен как продолжение образования — подготовку молодых спортсменов к тому, чтобы стать вдумчивыми гражданами мира.

Организаторы надеются, что благодаря этой поездке игроки вернутся домой с расширенным кругозором, более глубоким пониманием и дружбой, которая выйдет далеко за пределы хоккейного поля.

Организация планирует собрать 100 пар бывших в употреблении хоккейных коньков, а также бывших в употреблении клюшек и шлемов для пожертвования во время поездки.

