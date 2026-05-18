В северных районах страны ожидаются дожди и мокрый снег

CentralAsia (MNG) - Согласно метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 18 мая 2026 года: Преимущественно облачно. Дождь и мокрый снег в северных районах западных, центральных и восточных аймаков. Ветер западный, 6-11 метров в секунду в большинстве районов, местами возможны кратковременные порывы перед дождем.

Температура воздуха в озере Увс и котловине Дархад, в горных хребтах Монголо-Алтай, Хангай, Хөвсгөл, истоке реки Завхан, в районе Хүрэнбэлчир, а также в долинах рек Идэр и Тэс составит от 6 до 11°C.

Что касается столицы, Улан-Батора, то здесь также прогнозируется облчное небо и легкий ветер 6-11 метров в секунду, с температурой от +14 до +16°C. Влажность воздуха вокруг столицы составляет 36%, атмосферное давление — 865 гПа.

