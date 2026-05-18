CentralAsia (MNG) - Монголию за первые четыре месяца 2026 года посетили 222 642 туриста, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Приток иностранных туристов в Монголию продолжает неуклонно расти. По состоянию на 6 мая 2026 года общее число прибывших из-за рубежа достигло 222 642 человек, чему способствовал значительный рост более чем на 14 500 посетителей всего за первые шесть дней мая.
Несмотря на то, что в 2024 году туристический сектор пережил спад на 5.9%, с 2025 года отрасль демонстрирует уверенный рост. Только за первые четыре месяца этого года число прибытий превысило 200 000, что на 17.6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исторические данные по состоянию на 30 апреля отражают этот устойчивый рост: число прибытий составило 141 217 в 2023 году, снизилось до 132 888 в 2024 году, затем восстановилось до 176 915 в 2025 году и снова выросло до 208 129 в 2026 году. По данным Монгольской ассоциации профессионалов в сфере туризма, путешественники из России, Китая и Южной Кореи остаются основными драйверами расширения туристического рынка Монголии.
Для поддержания этой динамики Монголия продлила безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан 34 стран. Эта политика направлена на стимулирование туристического сектора, который является одним из ключевых двигателей экономики наряду с экспортом полезных ископаемых.