Монголию за первые четыре месяца 2026 года посетили 222 642 туриста

CentralAsia (MNG) - Монголию за первые четыре месяца 2026 года посетили 222 642 туриста, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Приток иностранных туристов в Монголию продолжает неуклонно расти. По состоянию на 6 мая 2026 года общее число прибывших из-за рубежа достигло 222 642 человек, чему способствовал значительный рост более чем на 14 500 посетителей всего за первые шесть дней мая.

Несмотря на то, что в 2024 году туристический сектор пережил спад на 5.9%, с 2025 года отрасль демонстрирует уверенный рост. Только за первые четыре месяца этого года число прибытий превысило 200 000, что на 17.6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исторические данные по состоянию на 30 апреля отражают этот устойчивый рост: число прибытий составило 141 217 в 2023 году, снизилось до 132 888 в 2024 году, затем восстановилось до 176 915 в 2025 году и снова выросло до 208 129 в 2026 году. По данным Монгольской ассоциации профессионалов в сфере туризма, путешественники из России, Китая и Южной Кореи остаются основными драйверами расширения туристического рынка Монголии.

Для поддержания этой динамики Монголия продлила безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан 34 стран. Эта политика направлена ​​на стимулирование туристического сектора, который является одним из ключевых двигателей экономики наряду с экспортом полезных ископаемых.

