Срочно: Мэр Улан-Батора освобождён от занимаемой должности. Видео

слева: Учрал Ням-Осор и Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, премьер-министр Монголии, Учрал Ням-Осор принял решение об освобождении действующего главы столицы от занимаемой должности, а также дал соответствующие указания руководителям Управления по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления и Главного управления полиции.

Если понаблюдать за событиями, разворачивающимися в политике, то станет очевидно, что конфликт вокруг проекта «шоссе Туул» между премьер-министром Учралом Ням-Осором и мэром Нямбаатаром Хишгээ обострился и перерос в открытый конфликт.

16 мая 2026 года премьер-министр Н. Учрал посетил рынок «Хүчит Шонхор» и пункт контрактной продажи мяса, лично побеседовал с гражданами и торговцами, а затем встретился с главой Государственного антикоррупционного агентства Дашдаваа Зандраа, главой Главного управления разведки Одонбаатаром Пэлжээ и первым заместителем главы Главного управления полиции Ганчулууном Бэхбатом и дал им указания.

В ходе этой встречи он заявил: «Правительство ненадлежащим образом выполняло обязанности своих высших должностных лиц в соответствии с законом о территориальном управлении, привело к росту цен для населения и к социальному расколу, поэтому я увольняю губернатора столицы и мэра Улан-Батора, г-на Нямбаатара Хишгээ, с занимаемой им должности. Кроме того, необходимо сформировать специальную рабочую группу для изучения и расследования каждого проекта, тендера и мероприятия в столице. Сейчас они искусственно создают дефицит цен».

Сегодня Нямбаатар Хишгээ также официально передаст свои обязанности губернатора столицы и мэра Улан-Батора.

