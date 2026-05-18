США выдвинули Ирану пять ответных условий для возобновления переговоров. - Fars

- Азия и мир, политика
- 9:33, 18 мая 2026
- Просмотров: 1050 Кыргызча
CentralAsia (CA) - США передали Ирану список из пяти требований, которые необходимо выполнить, чтобы возобновить мирные переговоры. Так Вашингтон ответил на аналогичное предложение Ирана, сообщило иранское агентство Fars 17 мая.
Вот о чем, по данным агентства, заявили США:
- Вашингтон никак не будет компенсировать ущерб Ирану,
- Иран должен вывезти и передать США 400 килограммов обогащенного урана,
- Иран должен оставить только один работающий ядерный комплекс,
- США высвободят не более 25% замороженных активов Ирана,
- прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, возможно только во время переговоров.
Авторы Fars привели мнение неназванных экспертов, которые считают, что так США стремятся не решить проблему, а достичь целей, которые не смогли реализовать в ходе войны.
Ранее Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров. Вот что вошло в список:
- окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане,
- снятие американских санкций против Ирана,
- высвобождение замороженных иранских средств,
- компенсация ущерба, вызванного войной,
- признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп называл предложения Ирана «неприемлемыми».
Между США и Ираном продолжает действовать временное прекращение огня, которое стороны заключили в начале апреля. Противники продолжают иногда наносить удары друг по другу. Стороны несколько недель не могут договориться о проведении второго раунда мирных переговоров.
Ранее СМИ сообщали, что США разработали план по захвату около 450 килограммов высокообогащенного урана в Иране. Эксперты считают, что это чрезвычайно сложная задача — ранее ничего подобного в военное время не проводили.
Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.