Украина 17 мая нанесла крупный удар дронами по Москве и Подмосковью, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В ночь на 17 мая беспилотники Украины атаковали Москву и Московскую область.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что погибли минимум три человека, еще 17 пострадали. Позже индийское посольство в Москве уточнило, что среди погибших есть гражданин Индии. Были повреждены жилые дома в Химках, Красногорске, Дедовске, Наро-Фоминском округе и Сергиевом Посаде, а также в Зеленограде. В Шереметьево были отменены или задержаны свыше 200 рейсов.

Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности: Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино.

По данным Минобороны РФ, за сутки было сбито 1054 украинских БПЛА и 8 управляемых авиационных бомб. В том числе 556 с вечера 16 мая по утро 17 мая — это одна из самых массированных атак украинских БПЛА за все время военных действий. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, к утру 17 мая было сбито более 120 беспилотников.

МИД России назвал терактом массированную атаку дронов на Москву и Подмосковье, сообщает РБК.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал ночную атаку «справедливым ответом» на недавние российские удары по Украине, в том числе по Киеву, где 14 мая в результате удара ракеты по девятиэтажке погибли 24 человека.