Путин поблагодарил Токаева за визит в Москву на День Победы

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с его днем рождения. Помимо поздравлений, он поблагодарил коллегу за его недавний визит в Москву.

«Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве, — указано в тексте телеграммы на сайте Кремля. — Признателен, что вы смогли приехать на празднование Дня Победы - нашего общего великого праздника».

Также Владимир Путин заявил о международном авторитете Токаева и большом уважении, которым он пользуется на родине. Казахстанский политик внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений своей страны с Россией, добавил российский президент.

