Иран хочет взимать плату с техногигантов за использование интернет-кабелей на дне Ормузского пролива - CNN

Корабли и лодки в Ормузском проливе, Мусандам, Оман, 1 мая.

CentralAsia (CA) - Воодушевленный успешной блокадой Ормузского пролива во время войны, Иран обращается к одной из скрытых артерий мировой экономики: подводным кабелям, проложенным под водным путем, по которым проходят огромные объемы интернет-трафика и финансовых операций между Европой, Азией и Персидским заливом, пишет CNN.

Исламская Республика хочет взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом, а государственные СМИ туманно угрожают, что в случае отказа от оплаты трафик может быть нарушен. На прошлой неделе законодатели в Тегеране обсуждали план, который может затронуть подводные кабели, соединяющие арабские страны с Европой и Азией.

«Мы будем взимать плату за интернет-кабели», — заявил на прошлой неделе в эфире X представитель иранской армии Ибрагим Зольфагари. Связанные с Корпусом стражей исламской революции СМИ сообщили, что план Тегерана по извлечению дохода из пролива потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдения иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за прокладку кабеля, а права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены исключительно иранским фирмам.

Некоторые из этих компаний инвестировали в кабели, проходящие через Ормузский пролив и Персидский залив, но неясно, проходят ли эти кабели через иранские воды.

Также неясно, как режим сможет заставить технологических гигантов подчиниться, поскольку им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за строгих санкций США; в результате сами компании могут воспринять заявления Ирана скорее как показную браваду, чем как серьезную политику.

Тем не менее, государственные СМИ распространяют завуалированные угрозы, предупреждая о повреждении кабелей, которое может повлиять на передачу данных на триллионы долларов по всему миру и на доступ к интернету во всем мире.

По мере роста опасений, что война может возобновиться после возвращения президента США Дональда Трампа из Китая, Иран все чаще демонстрирует наличие у него мощных инструментов помимо военной силы. Этот шаг подчеркивает значение Ормузского пролива не только для экспорта энергоносителей, поскольку Тегеран стремится превратить свое географическое влияние в долгосрочную экономическую и стратегическую мощь.

Подводные кабели составляют основу глобальной связи, по которым проходит подавляющее большинство мирового интернет-трафика и данных. Атаки на них повлияют не только на скорость интернета, но и угрожают всему: от банковских систем, военной связи и облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта до удаленной работы, онлайн-игр и потоковых сервисов.

Угрозы Ирана являются частью стратегии, направленной на демонстрацию его влияния в Ормузском проливе и обеспечение выживания режима, что является ключевой целью Исламской Республики в этой войне, заявила Дина Эсфандиари, руководитель направления Ближнего Востока в Bloomberg Economics.

«Цель состоит в том, чтобы нанести такой огромный ущерб мировой экономике, что никто больше не посмеет нападать на Иран», — сказала она.

«Каскадная цифровая катастрофа»

Через Ормузский пролив проходит несколько крупных межконтинентальных подводных кабелей. Из-за давних угроз безопасности в отношениях с Ираном международные операторы намеренно избегают иранских вод, сосредоточив большую часть кабелей в узкой полосе вдоль оманской стороны водного пути, — заявил Мостафа Ахмед, старший научный сотрудник исследовательского центра «Хабтур» в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликовавший статью о последствиях крупномасштабной атаки на подводную коммуникационную инфраструктуру в Персидском заливе.

Однако два из этих кабелей, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), проходят через иранские территориальные воды, заявил Алан Молдлин, директор по исследованиям в TeleGeography, компании, занимающейся исследованиями в области телекоммуникаций.

Иран прямо не заявлял о намерении саботировать кабели, но неоднократно через официальных лиц, законодателей и связанные с государством СМИ заявлял о своем намерении наказать союзников Вашингтона в регионе. По всей видимости, это новейшая тактика асимметричной войны, разработанная режимом для нападения на своих соседей.

Вооруженный боевыми водолазами, небольшими подводными лодками и подводными беспилотниками, Корпус стражей исламской революции (КСИР) представляет опасность для подводных кабелей, заявил Ахмед, добавив, что любая атака может спровоцировать каскадную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах.

Соседние с Ираном страны Персидского залива могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что потенциально может повлиять на важнейший экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу. За пределами региона, по словам Ахмеда, значительная часть интернет-трафика Индии может быть затронута, что угрожает ее огромной индустрии аутсорсинга убытками в миллиарды долларов.

Ахмед отметил, что пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми станциями приема кабелей в Европе. Любые сбои могут также замедлить финансовую торговлю и трансграничные транзакции между Европой и Азией, а в некоторых районах Восточной Африки могут возникнуть перебои с доступом в интернет.

А если иранские марионетки решат применить аналогичную тактику в Красном море, ущерб может быть гораздо серьезнее.

В 2024 году три подводных кабеля были оборваны, когда судно, атакованное поддерживаемыми Ираном йеменскими боевиками-хуситами, во время затопления сорвало якорь с морского дна, что нарушило почти 25% интернет-трафика в регионе, сообщила гонконгская компания HGC Global Communications.

Несмотря на то, что последствия повреждения кабелей могут быть значительными на Ближнем Востоке и в некоторых странах Азии, компания TeleGeography заявила, что «кабели, проходящие через Ормузский пролив, составляют менее 1% от общей пропускной способности мирового рынка к 2025 году».

Кабельная война — не новое явление.

Первая трансатлантическая телеграмма была отправлена ​​по подводному кабелю в 1858 году. Это было поздравительное сообщение из 98 слов от британской королевы Виктории президенту США Джеймсу Бьюкенену, которое дошло до адресата более чем за 16 часов. С тех пор значение подводных кабелей значительно возросло.

Сегодня, по данным Международного комитета по защите кабелей, одно оптическое волокно в современных подводных кабелях может передавать данные, эквивалентные примерно 150 миллионам одновременных телефонных звонков со скоростью света.

Практика повреждения подводных коммуникационных кабелей восходит почти к двум столетиям назад, к прокладке первого телеграфного кабеля в Ла-Манше в 1850 году. В числе первых действий Первой мировой войны Великобритания перерезала ключевые телеграфные кабели Германии, отрезав её от связи со своими войсками.

В большинстве случаев повреждения современных кабелей приводят к минимальным сбоям, поскольку операторы могут быстро перенаправлять трафик по глобальной сети подводных сетей. Тем не менее, любые крупномасштабные повреждения сегодня имели бы гораздо более серьезные последствия, чем в эпоху телеграфа, учитывая почти абсолютную зависимость мира от потоков данных, передаваемых по этим кабелям.

Продолжающаяся война в Иране также может серьезно осложнить попытки ремонта кабелей, поскольку ремонтные суда должны оставаться неподвижными в течение длительного времени, устраняя неисправности, говорят эксперты. Дополнительную сложность создает тот факт, что из пяти ремонтных судов, обычно работающих в регионе, только одно остается в Персидском заливе, по словам Молдлина.

Имитация Суэцкого канала

Иранские СМИ представили предложение о взимании платы за подводные кабели, проходящие через их территориальные воды, как соответствующее международному праву, ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая включает положения, регулирующие использование подводных кабелей.

Хотя Иран подписал конвенцию, но не ратифицировал ее, юридическое сообщество считает ее обязательной в соответствии с обычным международным правом. Статья 79 Конвенции ООН по морскому праву гласит, что прибрежные государства имеют право устанавливать условия для прокладки кабелей или трубопроводов на своей территории или в территориальных водах.

Иранские СМИ указывают на Египет как на прецедент. Каир использовал стратегическое расположение Суэцкого канала для размещения множества подводных кабелей, соединяющих Европу и Азию, что приносит сотни миллионов долларов ежегодно в виде транзитных и лицензионных сборов.

Однако Суэцкий канал — это искусственный водный путь, прорытый через территорию Египта, в то время как Ормузский пролив — это естественный пролив, регулируемый иной правовой системой, как утверждает эксперт по международному праву.

«Конечно, в отношении существующих кабелей Иран должен соблюдать договор, заключенный при их прокладке», — заявила CNN Ирини Папаникопулу, профессор международного права в SOAS (Юниверситет Восточного Аляски и Африки). «Но в отношении новых кабелей любое государство, включая Иран, может решать, можно ли и на каких условиях прокладывать кабели в его территориальных водах».

Эсфандиари из Bloomberg Economics заявил, что Иран «теоретически знал», что у него есть рычаги влияния на пролив, но не был уверен, насколько значительными будут последствия, если он предпримет действия, основанные на этих угрозах.

Теперь, добавила она, Тегеран «уже оценил последствия».