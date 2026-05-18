Глава МИД Украины Сибига: Киев заинтересован в запуске диалоговой платформы «Украина + Центральная Азия»

Андрей Сибига

CentralAsia (KZ) - Украина заинтересована в создании нового регионального формата «Украина + Центральная Азия» и рассматривает его как платформу для прямого диалога без посредников. Об этом в интервью изданию Times of Central Asia заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев обращает внимание на то, что аналогичные форматы «Центральная Азия +» уже запустили Евросоюз, США, Великобритания, Германия, Япония и Турция. «Такой формат ни в коем случае не был бы направлен против кого-либо, его основная цель — активизация прямого диалога и поиск практических взаимных выгод», — подчеркнул Сибига.

Центральным направлением предлагаемой платформы министр назвал транзитно-логистическую связанность. Украина заинтересована в том, чтобы стать полноценным участником транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), а черноморские порты страны рассматриваются Киевом как западный выход цепочки «Китай — Центральная Азия — Каспий — Южный Кавказ — Черное море — ЕС».

На этом фоне Казахстан, по словам Сибиги, остается для Украины ключевым партнером в регионе. Министр отметил, что после длительного перерыва между двумя странами возобновились межведомственные консультации, а также прошел совместный бизнес-форум. Украинские компании проявляют растущий интерес к казахстанскому рынку — прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения и IT.

Гуманитарное измерение двусторонних отношений министр охарактеризовал как «живую ткань», без которой политические договоренности не работают.

«С начала полномасштабного вторжения России Казахстан передал Украине около 600 тонн гуманитарной помощи — медикаменты, генераторы и товары первой необходимости», - сказал он.

Казахстан также принимает на отдых и реабилитацию украинских детей: в январе 2026 года группа детей из Сумской области побывала в Актау. Эта программа, по словам Сибиги, реализуется при поддержке на президентском уровне.

