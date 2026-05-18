Россия нанесла удар по Днепру и Одессе, пострадали 20 человек

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 18 мая ударили ракетами по Днепру. Повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз и предприятие, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Пострадали, по его данным, 18 человек, в том числе двухлетняя девочка и 10-летний мальчик. Восемь человек госпитализированы, сообщил Ганжа в своем телеграм-канале, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Также в ночь на 18 мая ВС РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждены жилые дома, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак, здания лицея и детского сада. Пострадали два человека, в том числе 11-летний мальчик.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 18 мая российские войска запустили по территории Украины 24 ракеты и 524 беспилотника разных типов, включая дроны-имитаторы. Основной удар был направлен на Днепр и Днепропетровскую область, сообщили украинские военные.