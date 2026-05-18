В Узбекистане ожидается сильный ветер с пылью

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане днем 18 мая местами ожидается сильный ветер. Его скорость достигнет 13-18 метров в секунду.

По данным Узгидромета, в отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской и Сурхандарьинской областей порывы могут усиливаться до 20-22 метров в секунду. Возможны пыльные бури. В столице ветер разгонится до 10-12 метров в секунду, также не исключена пыль. 

Тем временем по данным на 08:00 понедельника воздух в Ташкенте умеренно запыленный, город повсеместно в «желтой» зоне. Количество мелкодисперсных частиц PM2,5 в 3,8 раза превышает норму ВОЗ. Показатели по остальным источникам загрязнения – в норме.

