Почти 600 кг наркотиков пытались ввезти из Афганистана в Узбекистан, спрятав их в подъёмной части экскаватора

CentralAsia (UZ) - Из Афганистана в Узбекистан пытались ввезти почти 600 кг наркотиков — 593 кг гашиша и 3 кг опия. Попытка была пресечена в результате операции, проведённой оперативными подразделениями и Пограничными войсками Службы государственной безопасности совместно с Таможенным комитетом РУз.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба СГБ, опасный груз был обнаружен на пограничном таможенном посту «Термез-авто» в Сурхандарьинской области во время сканирования грузового автомобиля с прицепом, которым управлял гражданин Афганистана.

В прицепе находился экскаватор, в подъёмной части которого оказались подозрительные предметы. Внутренние полости «стрелы» экскаватора были осмотрены с применением эндоскопа, и там были найдены наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 (Контрабанда) и 273 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса.

Сейчас спецслужбы принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к контрабанде данной партии наркотиков.