Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Теплая и ясная погода сохранится на севере, востоке и в центре Казахстана 19 мая, а на западе и юге республики пройдут дожди с грозами, ожидается шквалистый ветер, возможен град, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди ожидаются 19 и 21 мая в Кызылординской, Туркестанской областях, 19-21 мая в Жамбылской области. На севере и востоке страны 20-21 мая ожидаются дожди с грозами, 20-21 мая прогнозируется сильный дождь, град, шквал.

На западе и юге страны будет до +27+35 градусов, на востоке – до +20+28 градусов. А 21 мая днем в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях температура воздуха понизится до +10+18 градусов, в центре – до +15+23 градусов.

