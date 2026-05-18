Президент Узбекистана посетит Азербайджан и выступит на Всемирном форуме по урбанизации

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 17−18 мая посетит Баку с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Он примет участие в Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации и выступит на нём лидеров 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации, проводимого под эгидой Программы ООН по населённым пунктам — UN-Habitat.

Форум посвящён вопросам устойчивого развития городов, обеспечения доступным жильём, повышения качества городской среды, климатической устойчивости и совершенствования механизмов жилищного финансирования.

В рамках визита также запланированы встречи и переговоры с главами зарубежных делегаций.

Всемирный форум по урбанизации — World Urban Forum — считается одной из главных глобальных площадок ООН по вопросам устойчивой урбанизации. Он был учреждён ООН в 2001 году для обсуждения последствий быстрой урбанизации для городов, экономики, климата и государственной политики. Первый форум прошёл в 2002 году в Найроби.

13-я сессия форума пройдёт в Баку с 17 по 22 мая. В мероприятии ожидается участие представителей национальных, региональных и местных органов власти, урбанистов, экспертов, бизнеса, гражданского общества и международных организаций. Тема WUF13 — «Housing the world: Safe and resilient cities and communities» («Жильё для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества»). Форум сфокусирован на глобальном жилищном кризисе, развитии устойчивых городов, климатоустойчивом городском планировании и доступе к базовым услугам.