В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2: два человека погибли, 13 зданий обрушились

CentralAsia (CA) - На юге Китая после землетрясения магнитудой 5,2 в городе Лючжоу погибли два человека. В результате подземных толчков обрушились 13 зданий, более 7000 жителей эвакуировали, сообщает Синьхуа.

Землетрясение произошло 18 мая в 00.21 по местному времени. По данным сейсмологического центра КНР, очаг находился на глубине 8 км в районе Люнань города Лючжоу.

По последним данным штаба по ликвидации последствий землетрясения, сначала пропавшими числились три человека. Двоих позже нашли без признаков жизни – 63-летнего мужчину по фамилии Лань и его 53-летнюю жену. Третьего пропавшего, 91-летнего местного жителя, спасатели достали живым. Медики оценили его состояние как стабильное и отправили в больницу. Ещё четырёх человек госпитализировали, угрозы их жизни нет.

В зону бедствия оперативно направили 315 спасателей и 51 единицу спецтехники. Они продолжают ликвидировать последствия землетрясения: разбирают завалы, обследуют повреждённые здания, дороги, мосты и инженерные сети.