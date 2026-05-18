Бывший глава офиса президента Украины Ермак вышел из СИЗО под залог

CentralAsia (CA) -  Экс-глава офиса президента Украины вышел из следственного изолятора утром, после того, как за него был внесен залог в размере 140 млн гривен (3,2 млн долларов), сообщают украинские СМИ.

После выхода из СИЗО Ермак рассказал журналистам, что находился в платной камере изолятора, за которую заплатил его адвокат. На вопрос о том, кто помог собрать всю сумму залога, Ермак ответил, что не знает этого, лишь отметив, что, по его данным, «это сделали многие люди».

После внесения залога Андрей Ермак не должен покидать Киев без разрешения суда и прокуроров и информировать о смене места жительства.

Также он обязан сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и избегать общения с другими фигурантами дела.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая назначил Андрею Ермаку меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог. Ермак отмечал, что у него нет таких денег, но «достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь внести залог».

Ареста экс-главы офиса президента добивалась Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Андрея Ермака обвиняют в легализации около $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. Чиновник ушел в отставку в ноябре 2025 года после обысков по другому делу — о коррупции в энергетической сфере Украины.

