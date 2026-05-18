В Беларуси начались совместные с Россией ядерные учения

CentralAsia (CA) - Минобороны Беларуси объявило о начале учений частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Цель учений, говорится в распространенном Минобороны Беларуси заявлении, состоит, в числе прочего, в «проверке готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов».

Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств.

Учения проводятся совместно с российской стороной, с которой «планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению».

Минобороны Беларуси подчеркнуло, что учения носят плановый характер, «не направлены против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе».

О планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил в конце марта 2023 года. Тогда он объявил, что в Беларуси уже размещены ракетный комплекс «Искандер» и 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.