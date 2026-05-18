Токаев: ОТГ - это не военный альянс, а площадка для технологического, экономического и культурного сотрудничества

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане заявил, что ОТГ должна стать пространством прогресса, цифрового развития, экономической кооперации и укрепления культурно-гуманитарных связей, сообщает Акорда.

Выступая перед главами государств, Токаев отметил особую символичность проведения саммита в Туркестане - духовной столице тюркского мира. По его словам, город, где расположен мавзолей Хазрета Султана, является важным символом духовного единства, исторической преемственности и общего наследия тюркских народов.

Президент подчеркнул, что Казахстан рассматривает тюркскую интеграцию прежде всего как инструмент расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортного, технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Организация тюркских государств - это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран», - заявил Токаев.

По его словам, в условиях сложной геополитической ситуации и усиления международной конкуренции тюркским государствам необходимо консолидировать усилия ради общего прогресса. При этом Казахстан выступает за развитие ОТГ как открытого и современного объединения, не направленного против других стран и не подменяющего существующие форматы взаимодействия.

Отдельное внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации и искусственному интеллекту. Токаев отметил, что тема нынешнего саммита - «Искусственный интеллект и цифровое развитие» - полностью соответствует приоритетам развития тюркского мира.

Президент сообщил, что Казахстан объявил текущий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В стране открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера, ведется работа над созданием «Долины центров обработки данных», принят Цифровой кодекс и вступил в силу Закон об искусственном интеллекте.

Токаев предложил странам ОТГ провести совместную работу по взаимному признанию электронных документов и цифровых подписей, а также активизировать сотрудничество в сфере спутниковой связи, навигации и мониторинга.

Одной из ключевых инициатив стало предложение создать Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран. Казахстан также готов выделить специальные гранты для обучения граждан государств ОТГ в будущем Университете искусственного интеллекта.

Кроме того, президент предложил открыть совместный центр IT-хабов стран ОТГ под названием Turkic AI. По его словам, такой хаб может быть размещен на базе центра Alem.ai и стать площадкой для продвижения общих технологических интересов.

Важным инструментом экономического развития Токаев назвал Тюркский инвестиционный фонд. Он отметил, что уставный капитал Фонда достиг 600 млн долларов и может быть увеличен. По мнению президента, Фонд должен поддерживать стартапы, инфраструктурные проекты, развитие малого и среднего бизнеса, зеленую экономику, инновации и региональную торговлю.

Наряду с цифровой повесткой Токаев подчеркнул необходимость сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Он предложил проработать проект Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации, а также создать цифровую многоязычную платформу, объединяющую материалы по истории и культуре тюркского мира.

Президент также сообщил о решении создать в Туркестане Центр тюркской цивилизации. По его словам, центр будет способствовать проведению совместных научных исследований, культурных проектов и образовательных программ. Для его эффективной работы планируется использовать потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи.

В контексте общего исторического наследия Токаев отметил поддержку Казахстаном российского проекта «Алтай - колыбель тюркской цивилизации» и инициативу создания форума «Алтайская диалоговая площадка». По его словам, такие форматы должны укреплять евразийскую взаимосвязанность и дополнять действующие механизмы сотрудничества.

Глава Казахстана также предложил создать Межгосударственную терминологическую комиссию для формирования общей терминологической базы тюркских языков. Поводом для этого стало издание Тюркской академией восьмитомного терминологического словаря на английском, русском и тюркских языках.

Завершая выступление, Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован во всестороннем развитии Организации тюркских государств и считает укрепление единства тюркского мира важным стратегическим приоритетом.

«Тюркский мир всегда должен хранить сплоченность, не отступать от намеченных целей и идти вперед вместе», - сказал президент.