В ОАЭ из-за удара дрона произошел пожар возле АЭС

CentralAsia (CA) - Удар беспилотника вызвал пожар на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, в ‌то время как Саудовская Аравия сообщила о перехвате трех БПЛА в своем воздушном пространстве, пишет Reuters.

Прорвавшийся через систему ​ПВО дрон поразил ​электрогенератор во ​внутреннем периметре АЭС ⁠Барака, сообщила пресс-служба правительства ОАЭ, ‌добавив, что пострадавших нет ‌и радиационный фон не изменен.

Федеральное управление по ядерному регулированию ​ОАЭ позже подтвердило, что выброса радиоактивных материалов ‌не произошло.

Международное агентство по атомной энергии ​сообщило, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают электроэнергией третий энергоблок ‌АЭС, и призвало воздержаться от военных действий вблизи любых атомных объектов.

Власти ОАЭ расследуют, откуда ​был нанесен ​удар: советник президента ‌страны сказал, что Эмираты имеют полное ​право отвечать на террористические атаки.

Саудовская Аравия сообщила, что три перехваченных ею БПЛА вторглись из воздушного пространства Ирака, и предупредила, что примет необходимые оперативные меры в ответ на какую бы то ни было попытку ​нарушить ее ⁠суверенитет.

По сообщению Axios, президент США Дональд Трамп должен встретиться во ‌вторник с советниками по национальной безопасности, чтобы ‌обсудить варианты военных действий в отношении Ирана.