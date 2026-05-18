В ОАЭ из-за удара дрона произошел пожар возле АЭС

- 16:02, 18 мая 2026
CentralAsia (CA) - Удар беспилотника вызвал пожар на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, в то время как Саудовская Аравия сообщила о перехвате трех БПЛА в своем воздушном пространстве, пишет Reuters.
Прорвавшийся через систему ПВО дрон поразил электрогенератор во внутреннем периметре АЭС Барака, сообщила пресс-служба правительства ОАЭ, добавив, что пострадавших нет и радиационный фон не изменен.
Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ позже подтвердило, что выброса радиоактивных материалов не произошло.
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что аварийные дизель-генераторы обеспечивают электроэнергией третий энергоблок АЭС, и призвало воздержаться от военных действий вблизи любых атомных объектов.
Власти ОАЭ расследуют, откуда был нанесен удар: советник президента страны сказал, что Эмираты имеют полное право отвечать на террористические атаки.
Саудовская Аравия сообщила, что три перехваченных ею БПЛА вторглись из воздушного пространства Ирака, и предупредила, что примет необходимые оперативные меры в ответ на какую бы то ни было попытку нарушить ее суверенитет.
По сообщению Axios, президент США Дональд Трамп должен встретиться во вторник с советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий в отношении Ирана.