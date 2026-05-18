экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек

CentralAsia (CA) -  Из-за вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погиб 91 человек. В общей сложности выявлено около 350 случаев заражения, заявил глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба, передает Radio Okapi.

59 человек сейчас «проходят активное лечение». «Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности (лечения пациентов)»,— рассказал министр.

Эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК. 

Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com