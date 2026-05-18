В Конго от лихорадки Эбола умерли более 90 человек

CentralAsia (CA) - Из-за вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погиб 91 человек. В общей сложности выявлено около 350 случаев заражения, заявил глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба, передает Radio Okapi.

59 человек сейчас «проходят активное лечение». «Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности (лечения пациентов)»,— рассказал министр.

Эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК.

Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%.