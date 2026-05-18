Россия вводит дополнительные требования для граждан Таджикистана при въезде в страну

CentralAsia (TJ) - Представительство доводит до сведения граждан Таджикистана, включая трудовых мигрантов, студентов высших учебных заведений, а также ученых и исследователей, осуществляющих научную деятельность в учреждениях Российской Федерации, информацию о новых требованиях российского миграционного законодательства.

Сообщается, что 27 апреля 2026 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации №468 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2024 года №1510». Документ предусматривает ряд дополнительных требований, связанных с въездом иностранных граждан на территорию России и легализацией их пребывания.

Согласно постановлению, срок проведения эксперимента по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде через основные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, включая аэропорты Москвы, продлен до конца 2027 года.

В связи с этим гражданам Таджикистана при пересечении российской границы необходимо учитывать и соблюдать требования компетентных органов принимающей стороны.

Кроме того, для иностранных водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, введен отдельный порядок подачи заявления на въезд в Российскую Федерацию. Новый порядок начнет действовать с 30 июня 2026 года.

Водителям транспортных компаний рекомендовано заранее ознакомиться с новыми требованиями.

Одновременно представительство сообщило, что иностранным гражданам, планирующим въезд в Россию с целью трудовой деятельности или обучения, после 30 июня 2026 года не рекомендуется въезжать в страну без предварительного заполнения заявления на въезд через мобильное приложение RuID.

Отмечается, что предварительная подача сведений через приложение позволит пройти процедуру согласования въезда заранее. После получения подтверждения граждане смогут приобретать авиабилеты и планировать поездку. Представительство рекомендует гражданам Таджикистана учитывать новые требования российского миграционного законодательства и при необходимости обращаться за консультацией в представительство либо в уполномоченные государственные органы республики.

