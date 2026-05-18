Иран ответил на новые предложения США по урегулированию конфликта

CentralAsia (CA) - Иран направил США свои замечания в ответ на предложенные Вашингтоном корректировки плана Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

«Несмотря на то, что США прямо заявили, что отклоняют этот (составленный Ираном) проект, мы через пакистанскую сторону получили ряд замечаний и корректировок. Мы рассмотрели предложения,... наша точка зрения была передана американской стороне»,— рассказал Багаи на брифинге.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, но переговоры зашли в тупик. 10 мая американский президент Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. 12 мая Fars сообщал, что Иран не станет вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения ими «пяти условий укрепления доверия». Среди них — прекращение боев на всех фронтах и снятие санкций. В ответ США выдвинули собственные пять условий для продолжения переговоров.