На Солнце сформировался опасный центр активности – учёные

CentralAsia (CA) - На обратной стороне Солнца сформировалась крупная группа пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Один из самых опасных за последние годы центров активности зафиксировал космический аппарат Solar Orbiter.

«Трудно с ходу вспомнить за последний год на Солнце что-то сравнимое. Самая близкая ассоциация и по размеру, и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь два года назад – область 3664, которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет», – отметили учёные.

Они подчеркнули, что самые сильные вспышки в истории без исключения происходили в активных областях рекордного размера.

Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот за четыре недели. Примерно через неделю активная область появится в поле зрения нашей планеты на левом краю светила. Потребуется ещё одна неделя, чтобы она переместилась в наиболее опасное положение – точно напротив Земли. Учёные отмечают, что две недели – это огромный срок для групп солнечных пятен. За это время они могут успеть появиться, вызвать серию вспышек и исчезнуть. Поэтому невозможно предугадать, что останется от этой группы через 14 дней.