В течение недели по Узбекистану ожидаются дожди и грозы

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по Узбекистану ожидается неустойчивая погода, сообщает Узгидромет. Пройдут дожди, преимущественно кратковременные. В отдельные дни местами возможны сильные ливни и грозы.

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с, 18−19 мая — порывы до 20−22 м/с. В отдельных районах возможен пыльный поземок.

В предгорных и горных районах ожидаются дожди, временами сильные, возможны грозы и селе-паводковые явления.

Температура воздуха днём будет колебаться от +25…+28 до +30…+32

В Ташкенте к вечеру 18 мая прогнозируется кратковременный дождь с грозой.

19 мая ночью и днём ожидаются дожди, возможна гроза. Температура ночью составит +18…+20 градусов, днём — +25…+27.

20 мая без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днём — +30…+32.

21−22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ночная температура +15…+20 градусов, дневная — +25…+30.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, временами с усилением до 12−15 м/с, 18 мая в отдельных районах города возможен пыльный поземок.