Узбекистан провёл первое международное IPO через UzNIF на биржах Лондона и Ташкента

CentralAsia (KZ) - Узбекистан впервые в своей истории вышел на международный рынок публичного размещения акций: Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF) совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах.

Размещение стало одним из крупнейших финансовых событий региона за последние годы. UzNIF привлёк $603,6 млн, при этом спрос превысил предложение более чем в 4 раза. В рамках IPO такие международные инвесторы, как BlackRock, Franklin Resources и другие крупные фонды, согласились приобрести GDR примерно на $300 млн.

В ходе визита в Лондон Саида Мирзиёева также провела серию встреч с ключевыми фигурами международного финансового рынка, включая CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон, CEO Лондонской фондовой биржи Джулию Хоггетт, советника премьер-министра Великобритании по инвестициям Варуна Чандру и торгового посланника по Центральной Азии лорда Джона Олдердайса.

Стороны обсудили развитие рынка капитала Узбекистана, интеграцию с международными финансовыми системами, ESG-стандарты, зелёные облигации и создание Ташкентского международного финансового центра.

По словам Джулии Хоггетт, размещение UzNIF стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Дженни Джонсон, в свою очередь, отметила высокие темпы подготовки сделки и сильные результаты размещения.

На фоне продолжающихся экономических реформ и растущего интереса глобальных инвесторов Узбекистан всё активнее укрепляет позиции одного из новых финансовых и инвестиционных центров Центральной Азии.

