Монголка стала чемпионкой престижного американского национального чемпионата «Золотые перчатки»

CentralAsia (MNG) - Турнир чемпионов National Golden Gloves 2026 года вернулся с 11 по 16 мая в конференц-центре Arvest в Талсе, штат Оклахома. Лучшие боксеры-любители страны боролись за один из самых престижных титулов в боксе, — сообщает MiddleAsianNews.

НАНДИНЦЭЦЭГ Мягмардулам стала чемпионкой среди женщин в весовой категории до 54 кг на турнире National Golden Glove «Золотые перчатки» — самом престижном олимпийском соревновании по боксу в Соединенных Штатах.

В настоящее время она работает тренером в известном американском боксерском клубе Z's Boxing Gym, принадлежащем ветерану войны Эрику Циммерману. Эрик Циммерман — ветеран боевых действий ВВС США с 9-летним стажем. Во время службы он участвовал в международных боксерских турнирах, а в настоящее время является главным тренером в боксерском зале Z's Boxing Gym и высококвалифицированным тренером олимпийской сборной США.

Тренер Нандинцэцэг «Нандин» Мягмардулам, обладающая более чем 10-летним опытом выступлений на соревнованиях, вошла в историю как первая монголка, завоевавшая медаль на чемпионате мира по боксу среди женщин, что укрепило ее статус одной из лучших спортсменок страны. Ее выдающиеся достижения в этом виде спорта принесли ей престижную премию Бөртэ-Чоно, высшую спортивную награду Монголии. В 2018 году Национальный олимпийский комитет Монголии и Союз спортивной прессы Монголии назвали ее спортсменкой года, отметив ее преданность делу, мастерство и вклад в развитие монгольского бокса.

Теперь, привнося свой богатый опыт и чемпионский настрой в боксерский зал Z’s Boxing Gym, тренер Нандинцэцэг стремится развивать бойцов всех уровней, делая акцент на техническом мастерстве, дисциплине и чемпионском духе. Работая как с новичками, так и с профессиональными спортсменами, она вдохновляет своей страстью, знаниями и неустанным стремлением к совершенству.

