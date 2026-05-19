Монгольские миротворцы служат миру, жертвуя собой ради человечества

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, с 1948 года более двух миллионов человек служили миротворцами ООН в горячих точках по всему миру, в том числе более 65 000 человек сегодня.

Они обеспечивают безопасность, стабильность и надежду на лучшее будущее пострадавшим от войны общинам. И зачастую они делают это, подвергая себя огромному личному риску и работая в очень суровых условиях, оставляя свои семьи за тысячи километров от родины. Более 4400 миротворцев погибли, служа под флагом ООН.

Организация Объединенных Наций не имеет собственных вооруженных сил или полиции. Она полагается на отдельных государства-членов ООН, которые предоставляют персонал для ее миротворческих операций. Сегодня миротворцы ООН представляют более 100 стран, включая Монголию, которая предоставляет войска и полицию, но их объединяет общая цель: помочь обеспечить безопасность и стабильность для наиболее уязвимых людей на Земле.

Более 550 военнослужащих и полицейских из Монголии служат миру в семи миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций по всему миру, оставляя свои семьи ради защиты наиболее уязвимых слоев населения. Вместе они ежедневно совершают акты мужества и сострадания.

От Южного Судана до Западной Сахары Монголия незаметно стала одним из наиболее активных участников миротворческих операций ООН в мире. Сегодня 557 военнослужащих и полицейских Монголии, включая 84 женщины, дислоцированы в 7 миссиях ООН.

Монголия с населением чуть более 3.5 миллионов человек занимает 24-е место в мире по количеству миротворцев, что отражает активную роль страны в глобальных усилиях по установлению мира.

За более чем два десятилетия участия в миротворческих миссиях ООН 7 монгольских миротворцев погибли, служа под флагом ООН.

Монголия впервые присоединилась к миротворческим операциям ООН в 2002 году, направив небольшую группу военных наблюдателей в Демократическую Республику Конго и Западную Сахару. Сегодня монгольские миротворцы служат в Абией, Центральноафриканской Республике, на Кипре, в ДР Конго, Ливане, Южном Судане и Западной Сахаре. Их работа охватывает широкий спектр задач, от защиты гражданского населения и гуманитарной помощи до оказания медицинской помощи в пострадавших от конфликта районах.

Помимо выполнения своих обычных служебных обязанностей, таких как защита гражданского населения и поддержка мирных процессов, монгольские миротворцы часто осуществляют гуманитарную деятельность, например, предоставляют бесплатную медицинскую и ветеринарную помощь, обеспечивают доступ к воде; оказывают поддержку школам и детским домам; строят дороги, мосты и другую ключевую инфраструктуру, которая приносит пользу местным сообществам и объединяет людей.

Ключевым фактором защиты мирного населения от разлива Нила является сотрудничество между миротворцами из Монголии и Пакистана.

Каждую неделю патрули на лодках под командованием монгольского батальона прокладывают себе путь сквозь мутные воды. состояния почвы или первых признаков надвигающегося прорыва. Эти патрули не являются рутинной процедурой, а составляют основную часть усилий миротворческой миссии ООН по предотвращению подобных инцидентов на передовой, чтобы обеспечить безопасность жителей города Бентиу и перемещенных лиц. И они являются необходимым дополнением к практическим инженерным работам.

«Обеспечение безопасности гражданского населения и предоставление гуманитарным партнерам возможности выполнять свою работу — одна из наших ключевых задач. Не менее важна координация действий с нашими пакистанскими коллегами-инженерами для обеспечения укрепления дамб, открытия и функционирования основного маршрута снабжения, а также безопасности жителей Бентиу», — говорит полковник Бат-Эрдэнэ Норов, командующий монгольскими войсками.

Монгольские миротворцы обеспечивают безопасность автоколонны, перевозящей жизненно важные грузы, в условиях опасности и пыли.

В бронежилетах и ​​касках группа из 23 миротворцев из Монголии, служащих в составе Миссии ООН в Южном Судане, внимательно слушает инструктаж капитана Билгүүна Мандахбаяра о предстоящей миссии.

Он старается сохранять позитивный настрой и бодрость духа, потому что само путешествие таким не будет.

Их задача — доехать до середины пути до Абиемнхома, чтобы встретиться с соотечественниками, сопровождающими колонну из 22 топливозаправщиков, взять их под стражу и благополучно вернуть ту же колонну на базу в Бентиу.

Первые семь километров 50-километрового участка носит пафосное название «Главный маршрут снабжения» и проходят прямо через озеро, которое разливается во время сезона дождей и полностью затопляет его. Его необходимо восстанавливать каждый год после прекращения дождей. Остальная часть пути проходит по оголенной местности, сухой и пыльной сейчас, но болотистой и непроходимой с июля по ноябрь.

Миротворцы, в том числе шесть женщин, отправляются в путь на пяти автомобилях, капитан Билгүүн едет в головной машине, за ним следует бронетранспортер.

Его рация трещит, и он говорит в неё. Последний патрульный автомобиль даёт сигнал «отбой», разрешая начать обратный путь в Бентиу.

У устья большого озера на финишной прямой грузовики останавливаются. Дорога, пролегающая по мутной воде, не очень широка, и на некоторых участках может проехать только одна машина.

С включенными аварийными огнями колонна мчится вперёд, предупреждая приближающиеся машины остановиться и пропустить её.

«Если что-то пойдёт не так, вот что может случиться», — говорит капитан Билгүүн, указывая на красный стальной экскаватор, ржавеющий в воде. «Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наши машины проезжали, поскольку они очень тяжёлые, и здесь нет места для ошибок».

Семь часов спустя топливозаправщики прибывают к воротам базы UNMISS в Бентиу. Капитан выпрыгивает из машины и взбирается на дамбу, показывая большой палец вверх.

Миссия выполнена благодаря монгольскому батальону.

«Наши миротворцы самоотверженно служат миру. Давайте же будем служить им в знак уважения к их службе и жертвенности – сегодня и каждый день», – сказал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

