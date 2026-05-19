Монгольское пиво Sengur начинает экспортироваться на рынок Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - Премиальное, мягкое на вкус пиво Sengur Original & Ultra из Монголии официально начало экспорт в Республику Корея, — информирует MiddleAsianNews.

Республика Корея является одним из самых строгих рынков в мире в отношении безопасности импортируемых продуктов питания и напитков, ингредиентов, маркировки и стандартов производства.

Интересно, что самым популярным пивом среди южнокорейских туристов, посещающих Монголию, является Sengur.

Продукт Sengur Original & Ultra спешно удовлетворил высокие требования корейского рынка и начал поступать к потребителям в стране, демонстрируя растущий экспортный потенциал монгольской индустрии жидких пищевых продуктов и полный потенциал национальных брендов для конкуренции на международном уровне.

Ключ к этому экспортному успеху — признанное во всем мире качество продукции. После ребрендинга Sengur Original и Sengur Ultra получили золотую награду качества от Monde Selection, одной из признанных в мире организаций по оценке качества. Кроме того, 5 продуктов АО «АПУ», включая Founder, Eden и Orgiluun Forrestberry, также были удостоены этой награды.

Продукция оценивалась в ходе слепой дегустации опытными сомелье и экспертами по дегустации, которые оценивали вкус, аромат, текстуру, сбалансированность, технологию производства и стандарты маркировки. Sengur получил 80,5 баллов, что свидетельствует о том, что пиво теперь соответствует международным стандартам качества и стоит в одном ряду с всемирно известными пивными брендами.

Выход на рынок Республики Корея является важным шагом в продвижении монгольских стандартов производства и повышении конкурентоспособности страны на международном уровне. Пиво Sengur Original & Ultra начало продаваться в сети магазинов GS25 в Республике Корея.

