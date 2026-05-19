Сбережения в монгольских тугриках выросли на 25%. Это ошеломляющие 56.7% ВВП

CentralAsia (MNG) - На финансовый рынок Монголии хлынула крупная волна перемен.

На финансовый рынок Монголии пришла крупная волна перемен. За последний год объем тугриковых депозитов увеличился на ₮5.5 трлн, или на 25.1%, сообщает MiddleAsianNews.

💥 Взрыв организаций

Главной опорой сберегательного рынка, безусловно, являются граждане. На долю граждан приходится 81.4% от общего объема депозитов, и эта сумма увеличилась на 16.3% и составила ₮22.3 трлн. Но настоящим сюрпризом в этом году стали организации. Их сбережения в ₮ увеличились на 84.3%, или почти в 2 раза, за год, достигнув более чем ₮5,1 трлн. Похоже, что предприятия стали экономить денежные средства, создавать хедж-фонды или готовиться к будущим инвестициям, вместо того чтобы пускать их в оборот.

🎲 Интересная валютная игра: С другой стороны, объем валютных депозитов сократился на 18.5% к этому времени в 2024 году, когда курс ₮ оставался стабильным. Однако ситуация изменилась с 2025 года, когда рост составил 20.1%, а на этот раз он увеличился незначительно, на 6.7%, до ₮5.6 трлн.

💊 Удивительно: Люди не только хранили свои деньги, но и внесли еще больше – ₮5,7 трлн – на свои расчетные счета. Это свидетельствует о том, что граждане и организации готовы использовать валюту не только для хранения, но и для обычных транзакций.

🧮 В целом: В результате этого роста общая денежная масса, включающая все текущие счета, депозиты, трасты и наличные деньги, увеличилась на 25.3% и составила ₮51 трлн. Это ошеломляющие 56.7% ВВП. Интересно, что объем наличных денег в обращении в последние годы колебался в пределах от ₮1.1 до ₮1.2 трлн.

⛳️🏓 Рост кредита ниже, чем рост сбережений

С другой стороны, общий объем кредитов увеличился на 16.2% по сравнению с прошлым годом и превысил ₮46 трлн, из которых 60.5% составляют потребительские кредиты. Примечательно, что за последний год остаток по ипотечным кредитам вырос на 20.8% и составил ₮11.8 трлн. Из этой суммы только 0.9% составляют неработающие кредиты.

В конечном счете… Вся финансовая система Монголии расширилась, а сбережения граждан и учреждений достигли исторически высоких показателей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения