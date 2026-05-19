Президент Монголии поблагодарил американский народ и его правительство

CentralAsia (MNG) - Благодаря налогоплательщикам США обеспечено бесперебойное водоснабжение города Улан-Батор, — сообщает MiddleAsiaNews.

В рамках Соглашения о водных ресурсах II между правительством Монголии и американской корпорацией Millennium Challenge Corporation была реализована комплексная программа по увеличению общего водоснабжения Улан-Батора с целью повышения доступности воды в столице, а также предотвращения возможной в ближайшем будущем нехватки воды.

Церемония открытия главного завода по глубоководной очистке воды в рамках проекта состоялась 15 мая 2026 года.

В рамках проекта по созданию нового западного источника водоснабжения было пробурено 30 глубоких скважин вблизи «Биокомбинат» и «Шувуунфабрик», и впервые в Монголии была построена водоочистная станция глубоководного типа с использованием передовых технологий, а также проложены трубопроводы и установлена ​​система мониторинга и контроля. Западный источник водоснабжения является восьмым по значимости источником воды для столицы, ежегодно обеспечивая 50 миллионов кубометров воды для бытового использования, что делает его крупнейшим источником питьевой воды в Улан-Баторе. Это увеличивает запасы чистой питьевой воды на 80 процентов.

Строительство завода, возведенного на восточном склоне священной горы Сонгинохайрхан, с момента начала работ в 2021 году продвигалось быстрыми темпами, и он был торжественно открыт в срок.

27 инженеров и техников из Управления водоснабжения Улан-Батора, которые будут отвечать за эксплуатацию глубоководной очистной станции, прошли обучение, начиная с этапов установки и тестирования оборудования станции, и приступили к работе с 1 августа 2025 года.

«Спасибо правительству и народу Соединенных Штатов», — заявил президент Хүрэлсүх

В своей речи на церемонии открытия президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа напомнил, что, будучи премьер-министром, он одобрил соглашение Корпорации «Вызовы тысячелетия II» совместно с государственным секретарем США и председателем совета директоров Корпорации «Вызовы тысячелетия» Майклом Помпео, а затем заложил первый камень в основание завода и начал его строительство. Он также упомянул, что эта глубоководная водоочистная станция, которая укрепила стратегическое партнерство между Монголией и Соединенными Штатами и является символом отношений и сотрудничества, будет надежно обеспечивать водой жителей столицы, организации, заводы и предприятия, и имеет большое значение для расширения города на запад, создания городов-спутников и новых населенных пунктов.

В заключение он выразил благодарность правительству США, посольству, корпорации «Вызовы тысячелетия», американскому народу, а также всем правительственным, отечественным и зарубежным организациям и частным лицам, участвовавшим в строительстве, и пожелал им успехов.

Мы рады, что у монголов теперь есть глубоководная водоочистная станция, которая будет использоваться на протяжении многих поколений, — посол США

«Сегодня мы отмечаем историческое событие. Оно символизирует не только прочные отношения между Монголией и Соединенными Штатами, но и тот факт, что монгольский народ теперь имеет в своем распоряжении глубоководную водоочистную станцию, которая будет использоваться на протяжении многих поколений. Другими словами, она создала возможность иметь чистую воду, соответствующую санитарным стандартам. Это не просто здание, а ценный актив, созданный при поддержке правительств обеих стран и налогоплательщиков обеих стран». — заявил посол США в Монголии Ричард Буанган.

Строительство финансировалось за счет гранта в размере $463 млн от Соединенных Штатов и бюджета Монголии в размере $112 млн. Благодаря строительству этой глубоководной очистной станции, использующей новейшие передовые технологии, в этом году завершается выполнение соглашения Compact II Корпорации «Вызовы тысячелетия». Поэтому станция передается в ведение правительства Монголии, особенно Улан-Батора, и я считаю, что это ценный актив, который будет передан в наследство многим будущим поколениям, отметил он.

В результате этого проекта мы смогли продемонстрировать наше партнерство на самом высоком уровне

«Корпорация «Вызовы тысячелетия» США имеет долгую историю сотрудничества с Монголией. Значение этого соглашения о водных ресурсах заключается в его высокой ценности. В этом смысле мы рассматриваем это как успешный проект, демонстрирующий наше партнерство на самом высоком уровне», — сказал Дэн Питри, исполняющий обязанности администратора Корпорации «Вызовы тысячелетия» США.

Дэн Питри

«Когда мы впервые планировали проект, мы уделили большое внимание обеспечению устойчивой работы после завершения инвестиций. Во-первых, конечно, нам нужно было построить инфраструктуру. Во-вторых, мы приложили много усилий для обучения политиков и инженеров, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции, и проделали большую работу в рамках проекта. В результате мы приняли политические решения по развитию водного сектора и обучили многих инженеров новым технологиям. Я думаю, что даже после завершения проекта мы не только создали постоянную базовую инфраструктуру для обеспечения Монголии водоснабжением, но и подготовили квалифицированный персонал для работы в этом секторе. В этом смысле мы очень гордимся этим проектом», — подчеркнул Дэн Питри.

Наш важнейший ресурс — вода

«Мы понимаем ресурсы только как ресурсы горнодобывающей промышленности. Однако наш важнейший ресурс — это вода. С 1990-х годов, в связи с ростом населения Улан-Батора, потребление воды увеличилось, и обеспечение чистой водой, включая строительство очистных сооружений, является первоочередной задачей», — заявила заместитель министра финансов Монголии Хулан Бат-Эрдэнэ.

Совместный проект, финансируемый за счет гранта США и бюджета правительства Монголии, вводится в эксплуатацию без задержек и превышения бюджетных расходов. Мы считаем, что этот стандарт будет соблюдаться в будущих национальных и совместных проектах и ​​станет основным стандартом для других будущих проектов. После ввода в эксплуатацию этот завод будет не только обеспечивать питьевой водой, но и станет важным фактором поддержки экономики. Иными словами, предыдущие 7 источников питьевой воды имели общую емкость 50-70 кубических метров, но с вводом в эксплуатацию станции объем поставок чистой воды увеличился на 50 кубических метров, что составляет рост поставок на 80 процентов.

«Строительство многочисленных каналов и трубопроводов уникально тем, что оно осуществлялось с использованием самых передовых технологий, не затрагивая жилые районы, дороги или реку Туул. Помимо непосредственного влияния ввода электростанции в эксплуатацию, в ходе проекта было задействовано 7000-8000 монголов. Мы сотрудничаем с международными экспертами в рамках этого проекта и видим, что отечественные человеческие ресурсы стали столь же квалифицированными, и были созданы внутренние возможности для работы над последующими проектами», — добавила г-жа Хулан.

