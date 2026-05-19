Новоназначенный посол Монголии вручил копии своих верительных грамот МИД Кыргызстана

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кыргызской Республике Тэгшжаргал Дэмчиг 18 мая 2026 года вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Кыргызской Республики Медеру Абакирову.

В ходе встречи стороны обсудили и обменялись мнениями о мерах, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем для укрепления монголо-кыргызских двусторонних отношений и сотрудничества.

В частности, обсуждались подготовка и организация Саммита глав государств ШОС, который состоится в Кыргызской Республике в конце августа, и 6-го Всемирного фестиваля кочевников, а также пути обогащения отношений и сотрудничества между двумя странами новым смыслом и содержанием в торговле, экономике, сельском хозяйстве, образовании и других секторах.

