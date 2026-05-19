Новоназначенный посол Орда из Белоруссии вручил копии своих верительных грамот МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  18 мая заместитель министра иностранных дел Амартүвшин Гомбосүрэн получил копию верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Монголии Орды Михаила Сергеевича.

Заместитель министра Амартүвшин Гомбосүрэн пожелал новоназначенному послу Орде Михаилу Сергеевичу успехов в работе, подчеркнул, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Беларусью в последние годы расширились и развились, а также обменялись мнениями о возможности дальнейшего сотрудничества с реальными экономическими результатами в секторах, представляющих взаимный интерес.

