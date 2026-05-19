В Праге состоялась 9-я сессия монголо-чешской межправительственной комиссии

CentralAsia (MNG) - 9-е заседание монголо-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству состоялось в Праге 13-14 мая 2026 года, — сообщает MiddleAsianNews.

Заседание межправительственной комиссии проходило под председательством монгольского министра по делам семьи, труда и социальной защиты Аубакира Тилеухана и чешского заместителя министра промышленности и торговли Яна Сехтера.

На встрече стороны подчеркнули, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Чешской Республикой, основанные на общих ценностях, таких как демократия, права человека и верховенство права, расширились и развились благодаря усилиям обеих сторон и в настоящее время достигли уровня всестороннего партнерства.

Были проведены подробные обсуждения с целью дальнейшего обогащения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и экономики, а также расширения сотрудничества в таких секторах, как энергетика, добыча полезных ископаемых, инфраструктура, охрана окружающей среды, образование, культура, трудовые отношения и социальное обеспечение.

Кроме того, обсуждался широкий круг вопросов, включая заключение международного соглашения о дорожном транспорте; активизацию выполнения документов по геологическим исследованиям, разведке и добыче полезных ископаемых; модернизацию гражданской авиации, в частности, в нескольких местных аэропортах; репатриацию диких лошадей тахи; «Президентский стипендиат—2100»; а также углубление и расширение сотрудничества в области социального обеспечения граждан, работающих в обеих странах.

Протокол к 9-й сессии монголо-чешской межправительственной комиссии был подписан министром по делам семьи, труда и социальной защиты Монголии Аубакиром Тилеуханом и заместителем министра промышленности и торговли Чешской Республики Яном Сехтером.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения