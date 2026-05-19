Трамп заявил, что отложил удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет наносить удары по Ирану, запланированные на 19 мая. С его слов, решение было принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Удары отложены, «поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры», и лидеры перечисленных государств ожидают достижения соглашения, «вполне приемлемого для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами». «Важнейшая часть этой сделки — Иран не получит ядерное оружие!» - написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что приказал главам военных ведомств быть готовыми «к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент», если соглашение так и не будет достигнуто. Позднее Трамп уточнил, что дает исламской республике «два или три дня». «Будет прекрасно, если мы сможем все решить, не разбомбив все к чертям», - заключил президент США.

17 мая иранское агентство Fars сообщило, что Вашингтон выдвинул Тегерану пять условий для возобновления диалога, среди которых — полная остановка боевых действий, передача США обогащенного урана, а также отказ от компенсации за ущерб и требования разморозить активы.

По данным CNN, Трамп «теряет терпение» из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива и раскола в иранском руководстве, мешающего уступкам по ядерной программе. Глава Белого дома назвал «совершенно неприемлемым» и «глупым» последнее предложение Тегерана и предупредил, что республику ждут тяжелые времена, если она не согласится на сделку.

Источники The New York Times 15 мая сообщали, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению военной операции против Ирана, которая была приостановлена в апреле после объявления перемирия. По их словам, в качестве одного из сценариев рассматривается отправка в республику «сотен бойцов» американского спецназа для поиска спрятанных ядерных материалов. Другим вариантом могут стать «более агрессивные бомбардировки» иранских военных и инфраструктурных объектов.