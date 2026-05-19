Убийство семьи в Атырау: подсудимый признал вину и рассказал о мотивах преступления

CentralAsia (KZ) - В Атырауской области Казахстана продолжается суд над 40-летним Султаном Сарсемалиевым, которого обвиняют в убийстве четырёх родственников бывшей супруги – обоих родителей, брата и сестры. Мужчина заявил, что готов понести любое наказание за содеянное, сообщает «Ак Жайык», передает Informburo.kz.

Сарсемалиеву вменяют убийство, кражу, мошенничество и незаконное изъятие документов.

Государственный обвинитель Мирас Бауыржанов озвучил новые подробности дела. По версии следствия, после убийства родственников Сарсемалиев продал принадлежавший семье скот, похитил деньги с их банковских карт, а также незаконно завладел документами погибших.

Стало известно, что подсудимый и младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева официально развелись в 2022 году, но продолжили жить вместе. Согласно материалам дела, бывшая жена хотела жить без родителей Сарсемалиева, однако последний был против. На фоне бытовых конфликтов отношения между парой постепенно ухудшались.

В суде отметили, что после рождения пятого ребёнка у Мукангалиевой ухудшилось здоровье, появились психические расстройства. По версии обвинения, активное участие родителей женщины в помощи дочери и их вмешательство в ситуацию усилило неприязнь Сарсемалиева к ним. В это время дети находились у родителей подсудимого. Отмечается, что Сарсемалиев неоднократно пытался лечить супругу и возил её в Турцию. Однако результатов это не дало, конфликты между ним и родственниками жены обострились.

По версии следствия, первой жертвой преступления стал шурин обвиняемого – Наурыз Мукангалиев. Прокурор считает, что Сарсемалиев напал на него с кухонным ножом в съёмном доме. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После убийства Сарсемалиев, считает следствие, оформил на имя погибшего кредит на сумму более 4 млн тенге. Чтобы скрыть следы преступления, тело Мукангалиева закопали во дворе дома.

После оглашения обвинительного акта суд предоставил слово Сарсемалиеву. Он заявил, что родственники супруги вмешивались в их семейные отношения и довели ситуацию до развода. По словам мужчины, в адрес его семьи оказывали «всяческие давления и угрозы», на преступление он якобы пошёл ради сохранения брака.

Подсудимый согласился с предъявленными обвинениями и результатами проведённых экспертиз. Он заявил, что готов понести любое наказание за содеянное. Мужчина отказался от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей и попросил, чтобы процесс вёл профессиональный судья.

