Al Hadath: Иран согласен передать уран России вместо США

CentralAsia (CA) -  Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США, указано в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, сообщает арабский телеканал Al Hadath.

«Иранская сторона согласилась на длительное замораживание ядерной программы вместо полной ее ликвидации при условии, что высокообогащенный уран, оцениваемый в 400 килограммов, будет передан России, а не Америке», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, Иран также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок.

Источник Al Hadath сообщил, что Тегеран предложил поэтапное открытие Ормузского пролива, предусматривающее гарантированное участие Пакистана и Омана в урегулировании любых конфликтов в регионе пролива.

Отказ Ирана от обогащенного урана — одно из ключевых требований Вашингтона к Тегерану. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле сообщал, что Москва «готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана».

