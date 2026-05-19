В Улан-Баторе стартует чемпионат Азии по олимпийскому тхэквондо

CentralAsia (MNG) - Сборная Кыргызстана принимает участие в масштабном континентальном турнире в Улан-Баторе, который объединяет более 1300 спортсменов из 43 стран Азии

Чемпионат Азии по олимпийскому тхэквондо стартовал в Улан-Баторе. Соревнования проходят на арене «М Банк».

Спортсмены поборятся за медали в трёх дисциплинах: пхумсэ, спарринге (поединках) и пара-тхэквондо. Особенностью нынешнего первенства станет то, что оно является квалификационным на XX летние Азиатские игры, которые стартуют 19 сентября в в японском городе Нагоя. Впервые путёвки на Игры получат спортсмены, занявшие с 1 по 7 место в каждой весовой категории.

На турнир также приедет президент Всемирной федерации тхэквондо Чхве Чунвон. Кроме того, в церемонии открытия примет участие полная демонстрационная команда шоу «Америка ищет таланты» (America’s Got Talent), обладатели «золотого зуммера». Они представят показательные выступления, демонстрирующие технику, силу и эстетику тхэквондо.

Соревнования пройдут в течение недели и завершатся 26 мая. Это уже 9-й чемпионат в дисциплине пхумсэ, 27-й — в спарринге и 11-й — в пара-тхэквондо.

Чемпионат проводится раз в два года и считается одним из ключевых турниров континента, поскольку приносит максимальное количество рейтинговых очков в Азии.

