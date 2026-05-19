В Бангладеш из-за вспышки кори погибли 459 детей

CentralAsia (CA) - В Бангладеш наблюдается одна из самых масштабных за последние годы вспышек кори, из-за которой с середины марта погибли 459 детей. 18 мая было зарегистрировано шесть новых смертей, одна из которых официально подтверждена как связанная с корью, а пять других — как предполагаемые случаи, связанные со вспышкой заболевания, сообщает Daijiworld Media.

По информации Главного управления здравоохранения страны (DGHS), в Бангладеш зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев смерти от кори и 384 случая предполагаемой смерти. Количество подтвержденных за сутки случаев кори составило 240, достигнув 7,7 тыс., а число новых предполагаемых заражений — 1274, достигнув порядка 58 тыс.

Больницы по всей стране испытывают значительную нагрузку: с марта в них поступило более 42 тыс. пациентов с подозрением на заражение. Большинство госпитализированных, по данным властей, уже выписаны. Эпидемиологическая обстановка в Дакке ухудшается из-за демонстраций, на которых граждане страны требуют привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к сбоям в закупке вакцин.