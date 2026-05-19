Суд отклонил иск Илона Маска против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана

Сэм Альтман, Илон Маск

CentralAsia (CA) - Жюри присяжных в Калифорнии отклонило громкий иск Илона Маска против компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, и ее главы Сэма Альтмана, пишет «Би-би-си».

Единогласным решением дело было прекращено, поскольку Маск подал иск после истечения срока давности для подачи подобных исков.

Маск обвинял Альтмана в нарушении некоммерческого контракта из-за того, что тот превратил OpenAI в коммерческую компанию после того, как Маск пожертвовал 38 миллионов долларов.

Маск утверждал, что Альтман обманул его, приняв его пожертвование, а затем отказавшись от своей первоначальной некоммерческой миссии OpenAI по разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) на благо человечества.

В OpenAI отмечали, что преобразование компании в коммерческую было необходимо для того, чтобы она могла зарабатывать деньги, необходимые для совершенствования ИИ.

Присяжные в течение трех недель изучали внутреннюю переписку и заслушивали показания. Вердикт был вынесен после примерно двух часов обсуждения.

Свидетелями были сами Маск и Альтман, а также Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, которого Маск обвинил в соучастии в этой схеме.

В первый день судебного разбирательства Маск вышел на трибуну в темном костюме и галстуке, и один из его адвокатов спросил его, в чем суть судебного иска.

«На самом деле все очень просто, — сказал он. — Нельзя украсть благотворительную организацию… Если допустимо украсть благотворительную организацию, то вся основа благотворительности будет разрушена».

Но Альтман в своих показаниях перед присяжными заявил, что Маск не только поддерживал идею превращения OpenAI в коммерческую компанию, но и хотел контролировать ее в долгосрочной перспективе.

«Особенно тревожным был момент, когда мои соучредители спросили [Маска]: «Если у вас будет контроль, что произойдет после вашей смерти?» Он [Маск] ответил что-то вроде: «Может быть, он должен перейти к моим детям»», — сказал Альтман.

Другие иски Маска, против Microsoft, были отклонены в соответствии с законом, учитывая решения присяжных по двум искам против OpenAI.

OpenAI была основана Маском и Альтманом в 2015 году. Изначально компания была некоммерческой. В феврале 2018 года отношения между сооснователями компании испортились, и Илон Маск вышел из совета директоров OpenAI.

Представитель OpenAI Сэм Сингер, отвечая на вопросы журналистов у здания суда, назвал вердикт «огромной победой».

«Это была всего лишь попытка г-на Маска замедлить конкурента», — сказал он, добавив, что это победа «и для системы правосудия».