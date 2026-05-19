Во вторник в Узбекистане также ожидаются грозы и сильный ветер

CentralAsia (UZ) - Во вторник в Узбекистане также ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, сообщил Узгидромет.

Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 13−18 м/с. В Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской областях возможны порывы до 20−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура +25…+30 градусов Цельсия.

В Ташкенте временами дождь, возможна гроза. Ветер 3−8 м/с, возможно усиление до 12−14 м/с. Температура +25…+27 градусов.

По предгорным и горным районам временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер 7−12 м/с, местами усиление до 15−20 м/с. Температура +15…+20 градусов.

В понедельник сильный ветер привёл к падению деревьев и повреждению крыш и других конструкций в ряде регионов. В Термезе наблюдалось повышенное загрязнение воздуха из-за пыли.

В некоторых областях прошли сильные ливни, что привело к увеличению уровня воды в реках и саях.

В Джизакской области выпал крупный град — диаметр достигал 10−15 мм.