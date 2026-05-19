Некачественное тестирование и похоронные обычаи позволили вирусу Эбола в Конго распространиться, - Reuters

CentralAsia (CA) - Ряд трудностей и ошибок задержал обнаружение вируса Эбола в Демократической Республики Конго, сообщили агентству Reuters два конголезских чиновника, знакомые с ситуацией. Это позволило вирусу распространиться на контролируемую повстанцами территорию на востоке и через границу в столицу Уганды.

Вспышка заболевания сосредоточена в северо-восточной провинции Итури, отдаленном районе Конго, страдающем от плохо развитой инфраструктуры здравоохранения и вооруженного конфликта.

Первый пациент скончался в медицинском центре в Буниа, столице провинции Итури, 24 апреля, сообщил журналистам министр здравоохранения Конго Самуэль Роже Камба. По его словам, это был медработник. Камба также сообщил, что на похороны собрались люди, а похоронные обычаи таковы, что «все трогают» умершего, и число случаев начинает резко расти.

Бывший мэр города Монгбвалу Жан-Пьер Бадомбо сообщил агентству Reuters, что только в Монгбвалу зафиксировано от 60 до 80 смертей, «шесть, семь, восемь смертей в день».

Жан-Жак Муйембе, директор Национального института биомедицинских исследований Конго, заявил, что местные органы здравоохранения в Итури начали брать образцы для тестирования в Бунии. В местной лаборатории использовались тесты, предназначенные для штамма вируса Эбола из Заира, который стал причиной 15 предыдущих вспышек в Конго. Однако нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибугйо, который в последний раз появлялся в Конго в 2012 году. По словам Муйембе, в лаборатории Буниа нет оборудования для генетического секвенирования, необходимого для идентификации штаммов, эта работа доступна только в лабораториях Киншасы и восточного города Гома, который находится под контролем повстанцев. Но после того, как результаты анализов в Буниа на наличие штамма из Заира оказались отрицательными, лаборатория отложила образцы и не стала сразу передавать их на дальнейшее рассмотрение в Киншасу. Когда же образцы все-таки были переданы, то был нарушен температурный режим их хранения, а также количество анализов было ограничено.

Внутренние документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, говорят о «критическом четырехнедельном разрыве в выявлении» между моментом появления симптомов у первого известного случая и лабораторным подтверждением вспышки. Это «свидетельствует о низкой клинической настороженности среди медицинских работников».

Старший координатор по вопросам здравоохранения Международного комитета спасения в Конго Лиевин Бангали, заявил, что частично причиной стало сокращение иностранной помощи, так как это ослабило систему здравоохранения, включая критически важные системы эпидемиологического надзора. Кроме того, в Итури практически отсутствуют комплекты средств индивидуальной защиты.

Главное агентство здравоохранения Африки объявило о вспышке заболевания 15 мая, а на следующий день генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.

По данным ВОЗ, на данный момент в Конго зарегистрировано 80 предполагаемых случаев смерти, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых случаев заболевания, хотя реальное число заразившихся может быть значительно выше.