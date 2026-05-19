Число жертв лихорадки Эбола в Конго выросло до 131

CentralAsia (CA) -  От лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погиб как минимум 131 человек. Еще у 513 человек выявлены признаки заражения. Такие данные приводит BBC со ссылкой на слова представителя правительства ДРК. Ранее также подтвердили два случая заболевания и один случай смерти от лихорадки Эбола в Уганде.

Накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что у одного из работающих в ДРК американских врачей подтверждено заболевание. Он будет доставлен на лечение в Германию.

