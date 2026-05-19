В Узбекистане усилят ответственность за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 18 мая одобрил закон, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ. Документ направлен президенту, передает «Газета.уз».

Выступая на заседании, сенатор Зумрад Бекатова заявила, что закон разработан в связи с ростом угроз, связанных с распространением синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ, в том числе среди молодёжи.

По её словам, за последние годы показатель выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос в 2,5 раза, объём изъятых наркотических средств — в 2 раза, а уничтоженных синтетических наркотиков — в 7 раз.

Только за прошлый год правоохранительные органы раскрыли более 15 тысяч наркопреступлений, уничтожили около 3,5 тонны наркотических средств, в том числе 120 кг синтетических наркотиков, сообщила сенатор.

Она также отметила, что в 2024 году в стране было выявлено пять незаконных нарколабораторий, а в 2025 году — уже 14. Всего за последние пять лет, по её словам, выявлено 29 таких лабораторий.

Как отмечается в докладе, наркоторговцы отказались от способа передачи запрещённых веществ «из рук в руки» и стали действовать через скрытые каналы в мессенджерах и социальных сетях.

«Сегодня возрастает риск не столько ввоза наркотиков извне, сколько их изготовления внутри страны в подпольных лабораториях», — сказала Зумрад Бекатова.

Законом создание незаконной нарколаборатории и обеспечение её деятельности выделяются в отдельный состав преступления. Как было отмечено на заседании, в действующем законодательстве отдельной ответственности за такое преступление не было.

Кроме того, усиливается ответственность не только за незаконный оборот наркотических средств, но и за незаконный оборот сильнодействующих веществ. По словам сенатора, действующие меры наказания за такие вещества были «значительно мягче по сравнению с их вредными последствиями».

Новые нормы предусматривают более жёсткие меры за изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотиков в крупном размере с целью сбыта, а также за их незаконный сбыт любым способом.

Закон также предусматривает, что условно-досрочное освобождение не будет применяться по отдельным особо тяжким видам наркопреступлений. По данным, приведённым на заседании, лица, осуждённые за наркопреступления к семи годам лишения свободы, при УДО в среднем выходят на свободу через 3 года и 4 месяца. За последние четыре года число лиц, повторно совершивших преступления этой категории, выросло в 2,25 раза.

Отдельный блок поправок касается защиты несовершеннолетних и студентов. Ответственность за сбыт сильнодействующих веществ в студенческих общежитиях, детских лагерях или на территориях, прилегающих к образовательным организациям, будет ужесточена.

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление сильнодействующего вещества устанавливается прямая уголовная ответственность. Сейчас, как отмечалось на заседании, сначала применяется административное наказание, а затем уголовное.

За вовлечение несовершеннолетних в употребление сильнодействующих веществ в образовательных организациях, студенческих общежитиях, детских лагерях или на прилегающих к ним территориях предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В закон также вводятся понятия аналогов и прекурсоров. Зумрад Бекатова пояснила, что преступники нередко незначительно изменяют химическую формулу вещества и пытаются уйти от ответственности, утверждая, что оно не указано в законе.

«Отныне под действие закона будут подпадать и их аналоги. Это позволит правоохранительным органам оперативно принимать законные меры в отношении любой новой возникающей угрозы», — сказала сенатор.

Кроме того, распространение или пропаганда наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и интернета вводятся в качестве отягчающего обстоятельства. По данным сенатора, только в 2025 году была пресечена деятельность 72 крупных интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Поправками также вводится административная ответственность за употребление наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ в общественных местах.

Изменения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административной ответственности и другие законодательные акты. В частности, уточняются нормы о подследственности и дознании по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в конце января заявил, что у ответственных за борьбу с наркопреступностью и организованными группами нет решимости выйти на конечный источник наркоканалов и спонсоров. Тогда сообщалось, что за три месяца в Узбекистане были задержаны члены около 50 крупных наркогрупп и изъято полтонны наркотиков.