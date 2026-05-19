Подростки открыли стрельбу возле мечети в Сан-Диего, погибли пять человек

CentralAsia (CA) - В американском городе Сан-Диего при нападении на Исламский центр – религиозный комплекс с крупнейшей мечетью округа и школой при ней – погибли пять человек, в том числе двое подозреваемых, сообщает Reuters.

18 мая около 11.40 (по местному времени) двое подростков открыли огонь возле стен учреждения. Погибли охранник мечети и ещё двое мужчин, связанных с комплексом.

Спустя некоторое время полицейские нашли обоих подозреваемых – 17 и 18 лет – мёртвыми в машине в нескольких кварталах от места трагедии. По предварительным данным, они совершили самоубийство. Глава полиции Сан-Диего Скотт Уол подтвердил: его сотрудники в ходе операции не открывали огонь.

Полиция и ФБР ведут расследование как дело о преступлении на почве ненависти. Точный мотив нападения ещё не установили.

По словам Уола, примерно за два часа до стрельбы в полицию позвонила мать одного из подозреваемых. Она сообщила, что сын сбежал из дома, прихватив три её ружья и автомобиль, и что его видели вместе с приятелем – оба в камуфляже. Полиция начала их разыскивать, однако вскоре поступили звонки о стрельбе.

Во время нападения в школе при мечети шли занятия. Все дети остались живы и невредимы.

Начальник полиции особо отметил роль погибшего охранника. По его словам, именно благодаря ему жертв не стало значительно больше. Знакомый семьи рассказал журналистам, что охранника звали Амин Абдулла, он проработал в мечети более десяти лет.

«Мы никогда прежде не переживали ничего подобного. Нападение в месте, где люди молятся – это возмутительно», – сказал журналистам имам и директор центра Таха Хассан.

Полиция проверяет ещё один эпизод. Примерно в то же время в нескольких кварталах от мечети стреляли в работника по озеленению. Он не пострадал. Следователи не исключают связи между двумя случаями.