Казахстан потратил на эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока около $4 млн

CentralAsia (KZ) - Казахстан на эвакуацию своих граждан, которые оказались в странах Ближнего Востока во время эскалации конфликта в начале марта, потратило около $4 млн, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

«Правительство Казахстана и авиакомпании отработали хорошо. Мы вывезли всех своих граждан. На первом этапе было порядка 4 тыс. человек, потом, когда эвакуация началась, наших граждан оказалось более 10 тыс. человек. И в среднем цена, которую государство потратило для эвакуации этих граждан, – порядка $4 млн», - сообщил Сауранбаев.

По его словам, в эту сумму вошли компенсация части расходов авиакомпаний, оплата страховых рисков и транспортировка граждан Казахстана из Дубая в близлежащие страны, где обстановка была «более спокойной».

Напомним, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта МИД Казахстана сообщал об эвакуации 10 275 граждан. Людей возвращали в течение двух недель преимущественно через Оман, ОАЭ и Саудовскую Аравию, а из Ирана – через Армению и Туркменистан.

