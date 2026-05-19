В Астане открылся международный симпозиум «Золотая Орда»

CentralAsia (KZ) - В Астане с участием президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония открытия международного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность». Форум проходит 19-20 мая во Дворце Независимости под патронажем ЮНЕСКО.

Масштабный международный форум объединил ведущих отечественных и зарубежных ученых, экспертов, дипломатов и представителей международного научного сообщества для всестороннего осмысления наследия Улуса Джучи и его роли в истории Центральной Евразии.

Проведение симпозиума подтверждает стратегический курс Казахстана на развитие исторической науки и продвижение цивилизационного наследия страны на международном уровне. Сегодня Казахстан укрепляет позиции одного из ключевых международных центров изучения истории Золотой Орды.

Целью симпозиума является комплексный анализ политического, экономического, культурного и духовного наследия Улуса Джучи, а также определение его значения для современных интеграционных процессов в Евразии.

Золотая Орда занимает особое место в истории Казахстана как государство, ставшее историческим предшественником Казахского ханства и сыгравшее важную роль в формировании казахского народа. Именно в золотоордынский период происходило становление тюркско-мусульманского цивилизационного пространства, развитие государственности, торговли, культуры и дипломатии.

Форум объединил более 300 ученых и экспертов, включая 120 зарубежных исследователей более чем из 20 стран мира. Среди участников — историки-медиевисты, археологи, востоковеды, тюркологи, монголоведы, нумизматы, политологи, культурологи, дипломаты и представители международных организаций.

Модератором пленарного заседания выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В церемонии открытия приняли участие представители Секретариата ЮНЕСКО, дипломатических миссий государств-участников СНГ, ШОС, ОДКБ и ОТГ, а также послы ряда зарубежных государств.

Выступая на пленарном заседании, Саясат Нурбек отметил, что Международный симпозиум имеет стратегическое значение для развития исторической науки и переосмысления исторического прошлого.

«Сегодня мы обсуждаем не только прошлое, но и фундамент понимания государственности, идентичности и места Казахстана в истории Евразии. В условиях современного переосмысления истории особое значение приобретает Золотая Орда как важнейший этап формирования политической и культурной традиции Великой степи», — подчеркнул министр.

По его словам, Золотая Орда представляла собой уникальную модель евразийской интеграции, обеспечивавшую взаимодействие Востока и Запада, обмен идеями, технологиями и культурными практиками.

«Для Казахстана изучение Золотой Орды — это не только академическая задача. Это вопрос исторической преемственности. Казахстан рассматривает себя одним из наследников Улуса Джучи, где формировались основы государственности и этногенеза, продолженные в Казахском ханстве», — отметил Саясат Нурбек.

С приветственными словами также выступили исполняющий обязанности заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Элунду Лазар, государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, президент фонда «La France s’engage» Одрэ Азуле, президент Академии наук Монголии Содносамбуу Дэмбэрэл, президент Академии наук Республики Узбекистан Шавкат Аюпов, а также руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени М.А. Усманова Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Ильнур Миргалиев.

В ходе симпозиума особое внимание уделяется вопросам этнополитической истории Золотой Орды, современному значению ее наследия, материальному и духовному культурному наследию, письменным и устным источникам, а также цивилизационному взаимодействию вдоль Великого Шелкового пути.

Отдельный акцент сделан на роли Золотой Орды как многоэтничного и многоконфессионального государства. Исторический опыт взаимного уважения, религиозной терпимости и культурного взаимодействия рассматривается как значимый пример для современного международного сотрудничества и межцивилизационного диалога.

В рамках симпозиума также представлена тематическая выставка, посвященная наследию Золотой Орды как модели степной цивилизации. Экспозиция включает археологические, письменные и культурные артефакты.

Структура выставки охватывает ключевые тематические разделы: государство и власть, степная мода и одежда, военное дело, взаимодействие степной и городской цивилизаций, культура, наука и искусство. Особое внимание уделено интерактивной карте, включающей 70 археологических и архитектурных памятников, из которых 17 представлены с описаниями, аэрофотоснимками и 3D-визуализацией.

Среди центральных экспонатов — рукописный свиток «Шежіре ханов», Каталонский атлас, генеалогическое древо ханов, монеты, письменные источники и предметы повседневного быта. Письменное наследие включает 3 указа, 4 дипломатических письма и 21 рукопись.

Одним из важных направлений работы станет продвижение инициативы по включению памятников золотоордынской эпохи в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о таких объектах, как мавзолей Жошы хана, городища Сарайшык, Сыганак, Сауран, Жанкент и другие памятники средневековой истории.

По итогам форума одним из ключевых документов стала Астанинская декларация о наследии Золотой Орды, направленная на развитие международного научного сотрудничества, сохранение исторической памяти и укрепление взаимодействия между научными центрами разных стран.

Проведение Международного симпозиума в Казахстане способствует укреплению международного авторитета страны как одного из ведущих центров изучения истории и наследия Центральной Азии, а также продвижению объективного изучения исторических процессов, сыгравших значимую роль в формировании евразийской цивилизации.

